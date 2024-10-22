В Хамовниках отреставрируют доходный дом Бройдо

В Хамовниках готовится к реставрации доходный дом Бройдо, расположенный на улице Остоженке. Это четырехэтажное здание, построенное во французском стиле, является объектом культурного наследия и отличается сложной архитектурой.

Дом был возведен 122 года назад по проекту архитектора Николая Жерихова. Специалистам предстоит провести большой комплекс химико-технологических исследований, включая изучение строительных материалов и состава штукатурок.

За последние 4 года в Москве уже обновили 30 многоквартирных домов, признанных объектами культурного наследия.