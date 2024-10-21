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21 октября, 14:15

Общество

Погода в Москве 21 октября соответствует третьей декаде сентября

Погода в Москве 21 октября соответствует третьей декаде сентября

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Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в ближайшие дни

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что погода в Москве 21 октября соответствует третьей декаде сентября с температурой от 13 до 15 градусов и безоблачным небом ярко-синего цвета.

Вильфанд отметил, что хотя с 22 октября ожидаются небольшие изменения, давление будет выше нормы в течение всей недели, за исключением среды, 23 октября, когда оно приблизится к норме из-за влияния низкого давления с севера.

Из-за аномально теплой погоды москвичей попросили не менять автомобильную резину, так как ночные температуры еще положительные и сильных осадков в прогнозе нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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