Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что погода в Москве 21 октября соответствует третьей декаде сентября с температурой от 13 до 15 градусов и безоблачным небом ярко-синего цвета.

Вильфанд отметил, что хотя с 22 октября ожидаются небольшие изменения, давление будет выше нормы в течение всей недели, за исключением среды, 23 октября, когда оно приблизится к норме из-за влияния низкого давления с севера.

Из-за аномально теплой погоды москвичей попросили не менять автомобильную резину, так как ночные температуры еще положительные и сильных осадков в прогнозе нет.

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