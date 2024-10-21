Более 5 млн москвичей посетили ярмарки выходного дня с начала года

С начала года более 5 миллионов москвичей посетили ярмарки выходного дня, а этой осенью торговые площадки оформлены в новом едином стиле, напоминающем о природе и море.

В павильонах представлены фермерские продукты из 40 регионов страны, включая мед, овощи, фрукты и мясо. Все товары проходят тщательную проверку на безопасность. В общей сложности в Москве действуют 56 ярмарочных площадок выходного дня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.