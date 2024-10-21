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21 октября, 07:30

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Более 5 млн москвичей посетили ярмарки выходного дня с начала года

Более 5 млн москвичей посетили ярмарки выходного дня с начала года

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С начала года более 5 миллионов москвичей посетили ярмарки выходного дня, а этой осенью торговые площадки оформлены в новом едином стиле, напоминающем о природе и море.

В павильонах представлены фермерские продукты из 40 регионов страны, включая мед, овощи, фрукты и мясо. Все товары проходят тщательную проверку на безопасность. В общей сложности в Москве действуют 56 ярмарочных площадок выходного дня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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