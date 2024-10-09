"Мой район. Новости": более 500 лифтов заменили в Москве с начала 2024 года

Более 500 лифтов заменили в рамках капитального ремонта в Москве с начала 2024 года. Например, подъемники обновили в доме по Вишняковскому переулку. В здании, построенном в конце 1990-х годов, всего один подъезд, который оснащен двумя лифтами. Теперь они соответствуют всем современным требованиям.

Новые подъемники более быстрые и вместительные. Для безопасности их оснастили специальными датчиками, которые не позволяют дверям закрыться, когда кто-то находится в проеме. Кроме того, если кабина внезапно остановится, включится аварийное освещение, а пассажир всегда сможет связаться с диспетчером. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".