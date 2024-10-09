Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 09:00

Город

"Мой район. Новости": более 500 лифтов заменили в Москве с начала 2024 года

"Мой район. Новости": более 500 лифтов заменили в Москве с начала 2024 года

Сергей Собянин исключил появление отдельных дорожек для самокатчиков в центре Москвы

Новости часа: реновацию жилья в Москве будут проводить на постоянной основе

Достижения Москвы представили на форуме "Финнополис"

"Это Москва. Строительство": откуда в Москве электричество

Новости часа: 90 мировых проектов в области ИИ реализуются в Москве

Собянин заявил, что программа реновации жилья в Москве станет постоянной

"Город без окраин": Северное Измайлово

Новости часа: мэр Москвы одобрил Адресную инвестиционную программу столицы

Белый медведь по кличке Терпей поселился в Московском зоопарке

Более 500 лифтов заменили в рамках капитального ремонта в Москве с начала 2024 года. Например, подъемники обновили в доме по Вишняковскому переулку. В здании, построенном в конце 1990-х годов, всего один подъезд, который оснащен двумя лифтами. Теперь они соответствуют всем современным требованиям.

Новые подъемники более быстрые и вместительные. Для безопасности их оснастили специальными датчиками, которые не позволяют дверям закрыться, когда кто-то находится в проеме. Кроме того, если кабина внезапно остановится, включится аварийное освещение, а пассажир всегда сможет связаться с диспетчером. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика