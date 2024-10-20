Володин отметил значимость отцовства и поздравил мужчин с Днем отца

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Роль отца в создании крепкой семьи крайне важна. В настоящий период женщины также обращают внимание на значимость института отцовства и призывают к его защите, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в рамках поздравления с Днем отца.

"Желаю отцам крепкого здоровья и благополучия! Постарайтесь быть рядом со своими детьми. Какими бы взрослыми они ни были, они всегда для нас дети. Им важны поддержка и мудрый совет родителей", – отметил парламентарий в своем телеграм-канале.

По мнению Володина, быть отцом означает служить опорой и достойным примером для своих детей. Он подчеркнул, что это большая ответственность, осознать и понять которую мужчине помогает жена, исполняющая роль хранительницы домашнего очага.

Крепкая семья появляется только на основе любви и согласия между мужчиной и женщиной, подчеркнул Володин, отметив, что дети ждут о взрослых именно этого.

Празднование Дня отца проходит в воскресенье, 20 октября, на ВДНХ. В честь праздника подготовлена специальная акция, в рамках которой папы вместе с детьми смогут получить скидку 30% при посещении двух объектов семейного парка развлечений "Орион". Кроме того, в честь Дня отца организованы тематические экскурсии на площадках Музейного города ВДНХ.