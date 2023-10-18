Володин предложил готовить мальчиков к отцовству и отношениям еще со школы

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Мальчиков необходимо еще в школе начинать готовить к семейным отношениям, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Без мужчины нет семьи. И кстати, надо в школах подумать о воспитании мальчиков, чтобы они готовились уже к тому, чтобы стать отцами, к отношениям, в том числе, семье, и к женщине. <...> А когда им уже 40 лет, они потом семью не заведут", – передает РИА Новости его слова.

Володин объяснил, что многие мужчины сейчас предпочитают оставаться одинокими из-за страха брать на себя какие-либо обязательства. Спикер уверен, что эту проблему необходимо проработать и заняться этим должен думский комитет по вопросам семьи.

Ранее глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров призвал вернуть в российские школы курсы домоводства. Эксперт направил соответствующее письмо главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову.

Он обратил внимание, что такие уроки приучат школьников к уборке, заботе о домашних животных и работе в саду. Также курсы помогут сформировать навыки мелкого бытового ремонта и оплаты счетов. Кроме того, Ветров уверен, что занятия по домоводству положительно будут влиять на нравственное составляющее.



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