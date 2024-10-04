Собянин: мероприятия на ВДНХ этим летом посетили 9 млн человек

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В 2024 году ВДНХ исполнилось 85 лет. За прошедшее лето ее посетили 9 миллионов гостей. На Главной выставке состоялись 5 тысяч концертов, фестивалей, спортивных и образовательных мероприятий, рассказал в своем личном блоге Сергей Собянин.

Большую популярность приобрел Музейный город ВДНХ. За три месяца его посетили более 1 миллиона человек. В топ-3 самых посещаемых музеев вошли "Атом", "Космонавтика и авиация" и "Макет Москвы".

Вместе с тем летом на ВДНХ начали проводить экскурсии на электрокарах. Для этого было разработано три маршрута. Гости могли побывать на обзорной экскурсии по самым интересным местам с гидом, индивидуально изучить историю ВДНХ с аудиогидом, а также отправится в "Ботаническое путешествие" по территории Выставки и Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина. Вместе с тем были организованы групповые пешеходные экскурсии, число которых за лето достигло 4,5 тысячи.

Также в течение трех летних месяцев прошел один из самых насыщенных и ярких сезонов Зеленого театра ВДНХ за последние 5 лет. Здесь состоялось 60 концертов, театральных постановок и различных программ, которые посетили свыше 130 тысяч зрителей различных возрастов.

Кроме того, за счет реализации проекта "Музыка на крыше" все лето на панорамной площадке у подножия монумента "Рабочий и колхозница" можно было услышать выступления известных исполнителей. Для гостей играли разную музыку – от джаза и классики до фольклорной и электронной музыки.

Вместе с тем вся Москва была охвачена различными летними фестивалями. В частности, на ВДНХ в четвертый раз состоялся фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов". Проводившиеся в ходе него концерты, модные показы, ярмарки, экскурсии, мастер-классы и соревнования за четыре дня посетили более 225 тысяч горожан и гостей столицы.

Кроме того, на ВДНХ прошел традиционный фестиваль Неолимпийских видов спорта, в рамках которого можно было стать участником показательных шоу, мастер-классов, турниров и соревнований по вейкборду, кикбоксингу, лакроссу, фрисби, капоэйре, кроссминтону, киле, петанку, лапте, йоге Inside Flow, оздоровительному цигуну, а также по катанию на самокатах и роликах.

Также летом там состоялась международная выставка-форум "Россия", которая стала масштабной проекцией государства. На ней были представлены все субъекты Российской Федерации, а также крупнейшие корпорации, органы государственной власти и общественные организации. В период ее работы на ней побывали свыше 18,5 миллиона человек.

На ВДНХ проводился VII Международный фестиваль искусств "Вдохновение", участие в котором приняли коллективы из десяти государств. За исключением России, на нем выступили артисты и музыканты из Бразилии, Ирана, Южно-Африканской Республики и других стран.

В период с 1 по 4 августа ВДНХ масштабно праздновала свой день рождения. На праздничных мероприятиях побывали 1 миллион человек. Для них было организовано около 100 активностей, среди которых пластическое представление монументов ВДНХ, "Атмосферная ретроплощадка" и соревнования по парусному спорту.

Вместе с тем на ВДНХ открылась самая длинная в Москве 769-метровая канатная дорога "Воздушный трамвай". Она стала новым всесезонным аттракционом семейного парка развлечений "Орион" и приобрела большую популярность, став самым посещаемым объектом на Выставке. В течение двух месяцев работы на ней успели проехать 400 тысяч человек. При этом за день гостями канатной дороги в среднем становятся 8 тысяч человек.

Также на ВДНХ у строения № 230 на Ялтинском участке появилось мозаичное панно, которое стало совместным проектом Выставки и "МШМ Московская Школа Мозаики". Участие в его создании принимали не только опытные мастера, но и жители столицы. Концепция панно была определена участниками проекта "Активный гражданин".

Кроме того, 1 августа на ВДНХ начали возводить новый конгрессно-выставочный комплекс ВДНХ ЭКСПО, который должен стать главной профильной площадкой Москвы. Здесь можно будет проводить свыше 200 масштабных мероприятий ежегодно. В комплексе планируется создать несколько выставочных залов, общая площадь которых превысит 40 тысяч квадратных метров, а также концертно-конгрессный зал на 2,5 тысячи посадочных мест, интегрированный в объект культурного наследия – павильон № 70 "Монреальский", и конгресс-центр с залом на 1 тысячу посадочных мест в новом павильоне, а также конференц-пространства различной вместимости.

В настоящее время ВДНХ готовится к новым событиям, с полным перечнем которых можно ознакомиться на сайте выставки и в бесплатном мобильном приложении "ВДНХ". Так, в ноябре в павильоне № 1 "Центральный" откроется новая экспозиция Третьяковской галереи, которая будет посвящена отечественному искусству XХ–XXI веков.

Вместе с тем на ВДНХ подготовили специальную программу, посвященную Всемирной неделе космоса. Мероприятия состоятся с 4 по 11 октября. Гости и жители столицы познакомятся с работами советского ученого Константина Циолковского и современными исследованиями, посмотрят документальный фильм, а также пообщаются с летчиком-космонавтом.

