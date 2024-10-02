Работы по строительству конноспортивного манежа на ВДНХ выполнены более чем наполовину

Фото: пресс-служба ВДНХ

Работы по возведению нового конноспортивного манежа на ВДНХ выполнены более чем наполовину. Он войдет в состав Центра национальных конных традиций и станет сердцем Школы национального конного искусства России.

В настоящее время почти готов монолит здания, специалисты монтируют инженерные системы и формируют грунт рабочего поля. Площадь трехэтажного комплекса составит 7,8 тысячи квадратных метров. Он разместится во дворе павильона № 43.

С открытием конноспортивного манежа Центр национальных конных традиций станет работать круглый год. Здесь будут проходить культурно-спортивные фестивали конного искусства, групповые и индивидуальные уроки верховой езды, занятия разными видами конного спорта и прочее.

На первом этаже здания разместятся два манежа – большой (с трибунами и ложей вместимостью около 500 зрителей) и малый (предназначенный для тренировок). Помимо этого, в здании оборудуют медицинский кабинет, раздевалки, санитарные узлы и душевые, а также откроют сувенирный магазин.

Второй этаж займут трибуны, аппаратная для комментатора, раздевалки, санитарные узлы, душевые и кафе с обеденным залом. На третьем этаже появится ВИП-трибуна, переговорные, приемная и комнаты отдыха.

В новом конноспортивном манеже будет создана безбарьерная среда. Планируется, что строительство завершат в 2025 году.

На ВДНХ в этом году прошел первый Международный фестиваль национальных видов конного искусства. Он закончился 25 августа финалом отборочных соревнований по детской джигитовке на кубок фестиваля "Спасская башня". В этот день зрители могли увидеть выступления команды всадников Кремлевской школы верховой езды и лучших спортсменов по конной стрельбе из лука.