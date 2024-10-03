Мероприятия в честь Всемирной недели космоса пройдут на ВДНХ 4–11 октября

Фото: телеграм-канал "ВДНХ"

На ВДНХ подготовили специальную программу, посвященную Всемирной неделе космоса. Мероприятия состоятся с 4 по 11 октября, сообщает пресс-служба выставочного комплекса со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Всего посетителей ожидает свыше 20 мероприятий. Например, гости и жители столицы познакомятся с работами советского ученого Константина Циолковского и современными исследованиями, посмотрят документальный фильм, а также пообщаются с летчиком-космонавтом, уточнила вице-мэр.

Помимо этого, в центре "Космонавтика и авиация" и интерактивном музейном комплексе "Буран" запланированы экскурсии, лекции, кинопоказ и викторина.

Праздничную программу подготовили и в Музее космонавтики в Москве. Горожане смогут пройти специальный квест по наиболее значимым экспонатам музея, которые олицетворяют старт космической эры. В частности, 4 октября в планетарии музея состоится мероприятие "Звездное небо октября. Звездное небо Байконура".

Вместе с тем весь день 5 октября в кинозале музея будет проходить фестиваль космических мультфильмов. Самые младшие посетители также получат возможность проверить свои знания после просмотра. Сделать это они смогут в ходе специального детского квиза.