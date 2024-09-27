Космонавт Кононенко: в скафандре есть специальное устройство для чихания

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

У космонавтов в скафандре для выходов в открытый космос находится специальное устройство, которое помогает при чихании. Об этом рассказал командир отряда космонавтов Олег Кононенко.

"Что еще делать – втягивать обратно", – приводит его слова РИА Новости.

Как отметил Кононенко, в скафандре располагается вальсальва, при помощи которой без рук можно почесать нос или выровнять давление в ушах.

23 сентября российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и астронавт NASA Трейси Дайсон вернулись на Землю спустя год на Международной космической станции (МКС). Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-25" приземлился в районе казахстанского города Жезказгана. Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли штатно.

Кононенко и Чуб установили рекорд по продолжительности миссии на МКС. Прошлый рекорд был поставлен в 2022–2023 годах и принадлежал космонавтам Сергею Прокопьеву, Дмитрию Петелину и Фрэнку Рубио.

Кононенко также стал первым человеком в мире, который набрал тысячу суток по суммарной длительности космических полетов. Космонавт за пять космических полетов набрал в сумме 1 111 суток.

