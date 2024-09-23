Экипаж корабля "Союз МС-25" завершил годовую миссию на МКС

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и астронавт NASA Трейси Дайсон вернулись на Землю спустя год на Международной космической станции (МКС), сообщает "Роскосмос" в своем телеграм-канале.

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-25", который ранее отстыковался от узлового модуля "Причал", приземлился в районе казахстанского города Жезказгана в 14:59 по московскому времени. Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли штатно, сообщили в госкорпорации.

Кононенко и Чуб отправились на МКС 15 сентября 2023 года на корабле "Союз МС-24". Они пробыли в космосе 374 дня. Космонавты провели научно-прикладные эксперименты, приняли экспедицию посещения и четыре грузовых корабля "Прогресс МС" и выполнили два выхода в открытый космос.

Так, Кононенко и Чуб установили рекорд по продолжительности миссии на МКС. Прошлый рекорд был поставлен в 2022–2023 годах и принадлежал космонавтам Сергею Прокопьеву, Дмитрию Петелину и Фрэнку Рубио.

Кононенко также стал первым человеком в мире, который набрал тысячу суток по суммарной длительности космических полетов. Космонавт за пять космических полетов набрал в сумме 1111 суток.