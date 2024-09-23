Корабль "Союз МС-25" с российскими космонавтами отстыковался от МКС

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Корабль "Союз МС-25" отстыковался от узлового модуля "Причал" российского сегмента Международной космической станции (МКС), передает ТАСС со ссылкой на Центр управления полетами.

На борту корабля находятся космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и астронавт НАСА Трейси Дайсон.

"Союз МС-25" перейдет в автономный полет. Планируется, что примерно в 14:06 по московскому времени корабль включит двигатели на торможение и сойдет с орбиты. Приземление ожидается юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

Кононенко и Чуб отправились на МКС 15 сентября 2023 года на корабле "Союз МС-24". За время полета члены экипажа провели множество научных исследований и экспериментов, ремонтно-восстановительных работ.

Космонавты установили рекорд по продолжительности миссии на МКС. Прошлый рекорд был поставлен в 2022–2023 годах и принадлежал космонавтам Сергею Прокопьеву, Дмитрию Петелину и Фрэнку Рубио.

Кононенко также стал первым человеком в мире, который набрал тысячу суток по суммарной длительности космических полетов. По завершении годового полета на МКС суммарный налет космонавта составит 1 110 суток.