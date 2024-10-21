Более 17 млн диагнозов поставили врачи в Москве при помощи ИИ

В московской системе здравоохранения все чаще используются инновационные технологии, включая искусственный интеллект. В столичных поликлиниках с его помощью уже поставлено более 17 миллионов диагнозов.

Сервис используется во всех взрослых поликлиниках города. Это позволяет врачам быстрее и точнее ставить диагнозы, что положительно сказывается на качестве медицинской помощи. Пациенты отмечают удобство и сокращение времени приема, а также улучшение качества обслуживания.

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