Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября, 07:30

Город

Более 17 млн диагнозов поставили врачи в Москве при помощи ИИ

Более 17 млн диагнозов поставили врачи в Москве при помощи ИИ

В Москве вдвое увеличилось количество исследований для выявления рака молочной железы

"Мой район. Новости": цифровые технологии внедряют на станции скорой помощи им. Пучкова

Первый столичный хоспис в этом году отметил свое 30-летие

Более триллиона рублей выделят из бюджета Москвы на развитие системы здравоохранения

"Мой район. Новости": более 17 млн диагнозов при помощи ИИ поставили врачи в Москве

"Техно": столичные производители представили аппарат для реанимации с лазерным наведением

Более 1 трлн руб выделят из бюджета Москвы на развитие системы здравоохранения

"Техно": новые отечественные разработки в области медицины готовят к серийному выпуску

"Доктор 24": нутрициолог рассказала, как гомоцистеин влияет на состояние мозга

В московской системе здравоохранения все чаще используются инновационные технологии, включая искусственный интеллект. В столичных поликлиниках с его помощью уже поставлено более 17 миллионов диагнозов.

Сервис используется во всех взрослых поликлиниках города. Это позволяет врачам быстрее и точнее ставить диагнозы, что положительно сказывается на качестве медицинской помощи. Пациенты отмечают удобство и сокращение времени приема, а также улучшение качества обслуживания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинагородтехнологиивидеоЕгор БедуляАнастасия БородинаЕлена Любимова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика