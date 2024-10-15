Собянин: проект бюджета на 2025 год включает развитие цифровых технологий

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В ближайшие 3 года цифровая трансформация в Москве продолжится для повышения доступности и качества услуг, а также эффективности системы управления городом. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, добавив, что средства на это заложены в бюджете.

Одним из приоритетных направлений является развитие единой цифровой платформы здравоохранения (ЕМИАС), а также модернизация подсистем "Московской электронной школы", включая сервис "Цифровой учитель" на базе искусственного интеллекта (ИИ) и доработку МЭШ под нужд колледжей, уточнил Собянин.

Сейчас, напомнил мэр, в столице функционирует свыше 90 цифровых проектов с применением ИИ, включая медицинские ИИ-сервисы в лучевой диагностике, интеллектуальную транспортную систему и голосовой помощник Общегородского контакт-центра.

Ранее в Москве врачи начали использовать нейросеть для выявления смещения позвонков. Сервис на основе искусственного интеллекта позволяет медикам не пропустить смещение позвонков при описании рентгенограмм позвоночника. Он автоматически проводит необходимые измерения, что ускоряет процесс подготовки заключения и помогает начать лечение как можно раньше.

