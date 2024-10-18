"Мой район. Новости": более 17 млн диагнозов при помощи ИИ поставили врачи в Москве

Более 17 миллионов диагнозов было поставлено столичными врачами при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Сервис используется во всех взрослых поликлиниках города. Например, такой помощник работает в головном здании медицинского учреждения в Даевом переулке.

Он помогает выявлять наиболее распространенные заболевания, такие как сахарный диабет, гипертония, астма и другие. Система анализирует данные пациента и результаты исследований, а потом подтверждает поставленный врачом диагноз или предлагает альтернативный. При разработке технологии учитывалось экспертное мнение столичных врачей. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".