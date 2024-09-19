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19 сентября, 07:15

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Столичные стационары и поликлиника получили почти 400 единиц медоборудования с начала года

Столичные стационары и поликлиника получили почти 400 единиц медоборудования с начала года

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С начала года столичные стационары и поликлинику укомплектовали почти четырьмя сотнями единиц современного оборудования. Среди них – рентген-аппараты, томографы, техника для ультразвуковых исследований и многое другое.

Например, в больнице имени Буянова появился второй ангиограф для диагностики сосудов. А в 214-й поликлинике на Елецкой улице разместили аппараты КТ, МРТ и УЗИ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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