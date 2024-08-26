Собянин: флагманский центр больницы им Пирогова примет пациентов до конца года

В Москве появится еще один флагманский центр экстренной медицинской помощи. Его откроют в городской клинической больнице имени Пирогова. Медучреждение примет первых пациентов до конца года, рассказал Сергей Собянин.

В общей сложности помощь в больнице будут оказывать 350 специалистов. Для их эффективной работы оборудовали 11 разнопрофильных операционных и закупили более 2,5 тысячи единиц медоборудования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.