26 августа, 23:15Новости
Собянин: флагманский центр больницы им Пирогова примет пациентов до конца года
В Москве появится еще один флагманский центр экстренной медицинской помощи. Его откроют в городской клинической больнице имени Пирогова. Медучреждение примет первых пациентов до конца года, рассказал Сергей Собянин.
В общей сложности помощь в больнице будут оказывать 350 специалистов. Для их эффективной работы оборудовали 11 разнопрофильных операционных и закупили более 2,5 тысячи единиц медоборудования.
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