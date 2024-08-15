"Техно": в России разработали нейроимплант, благодаря которому слепые люди смогут видеть

Команда программы "Техно" сделала подборку новостей из мира IT.

В России разработали нейроимплант, благодаря которому слепые люди смогут видеть. Технология Elvis работает за счет подключения мозга к видеокамерам, посылая в него кадры. Весь процесс – работа трех системных элементов.

В Сети обнаружен троян-шпион LianSpy, который следит за россиянами с Android-смартфонами. Вирус маскируется под системные или банковские приложения, после чего собирает данные об устройстве, включая запись экрана. Он способен отключать индикаторы использования микрофона и камеры.

Подробнее – в программе "Техно".

