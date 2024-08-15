Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

15 августа, 15:45

Технологии

"Техно": в России разработали нейроимплант, благодаря которому слепые люди смогут видеть

"Техно": в России разработали нейроимплант, благодаря которому слепые люди смогут видеть

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"Техно": аферисты научились красть данные пользователей через сервисы-ускорители в РФ

"Техно": мошенники стали красть данные пользователей через сервисы-ускорители для YouTube

Более 160 тыс исследований выполнили в регионах благодаря столичной медплатформе с ИИ

Новости часа: к медплатформе Москвы с ИИ присоединились еще 4 региона РФ

Новости часа: четыре российских региона подключили к столичной медплатформе с ИИ

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Новости часа: 4 региона подключились к медиаплатформе Москвы с искусственным интеллектом

Команда программы "Техно" сделала подборку новостей из мира IT.

В России разработали нейроимплант, благодаря которому слепые люди смогут видеть. Технология Elvis работает за счет подключения мозга к видеокамерам, посылая в него кадры. Весь процесс – работа трех системных элементов.

В Сети обнаружен троян-шпион LianSpy, который следит за россиянами с Android-смартфонами. Вирус маскируется под системные или банковские приложения, после чего собирает данные об устройстве, включая запись экрана. Он способен отключать индикаторы использования микрофона и камеры.

Подробнее – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
технологиивидеоКсения ЧепенкоМаксим Ефимцев
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