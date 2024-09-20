"Доктор 24": кардиолог рассказал, что делать при симптомах инфаркта

Почему осенью повышается риск инфаркта? Почему он стал чаще встречаться у молодых? За какими симптомами он может скрываться и как его отличить от других заболеваний?

Почему иногда симптомов нет, а инфаркт есть? Что делать, если появились симптомы инфаркта? Какие методы лечения используются в столичных больницах?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответил врач-кардиолог отделения нарушения ритма сердца ГКБ имени Буянова, кандидат медицинских наук Азамат Баймуканов.