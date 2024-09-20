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20 сентября, 08:30

Экология

Новости регионов: на Алтае прокуратура проверяет инцидент с загрязнением озера Ярового

Новости регионов: на Алтае прокуратура проверяет инцидент с загрязнением озера Ярового

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На Алтае прокуратура разбирается в инциденте с загрязнением озера Ярового. Его поверхность покрылась черной масляной пленкой. Предположительно, это продукты горения местной ТЭЦ. К слову, Яровое славится своими грязелечебными свойствами и популярно среди туристов. А солено-горькая вода самого озера по своему составу аналогична Мертвому морю.

Между тем Нижегородской области вынесли приговор грабителям, которые залезли в ювелирный магазин. Они действовали сообща: один попросил продавца показать ему кольцо, другой резко прыгнул через прилавок и схватил девушку за волосы. Лотки с украшениями на 4 миллиона рублей собрали в пакет и сбежали. Задержали преступников спустя три дня. В колонии строгого режима они проведут шесть с половиной и семь лет.

Кроме того, в центре Красноярска внедорожник "сбежал" от эвакуаторщика и врезался в здание музея. Хозяин машины припарковался в неположенном месте, и авто забрали на штрафстоянку, но закрепили слабо. Автомобиль сорвался с троса, скатился с платформы и въехал в музей. Оплачивать заезд придется фирме – она возместит ущерб владельцам и машины, и здания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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