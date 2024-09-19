РИА Новости: Дунай начал затапливать набережные в центре Будапешта

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Вышедший из берегов Дунай в Будапеште начал затапливать набережные, передает РИА Новости.

Так, нижние набережные со стороны Пешта закрыты для транспорта с начала недели. При этом вода поднялась выше их уровня примерно на метр. Также перед зданием венгерского парламента вода скрыла скамейки. Ушел под воду мемориал жертвам Холокоста "Туфли на набережной Дуная", передает корреспондент агентства.

Как отмечают журналисты, высота нижних набережных в Будапеште составляет около шести метров. Ожидается, что 21 сентября максимальный уровень Дуная составит около 8,5 метра, тогда как обычный уровень составляет 3,5 метра.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в стране наступил самый критический этап наводнения. По прогнозам, он должен закончиться примерно через неделю.

Как сообщалось ранее, непогода затронула территории Чехии, Польши, Австрии, Словакии, Венгрии и Румынии. В результате обширных наводнений в Европе погибли люди, некоторые числятся пропавшими без вести.

Между тем ущерб от тайфуна "Яги", обрушившегося на северные районы Вьетнама в первую неделю сентября, превысил 2 миллиарда долларов. В результате мощного паводка после тайфуна во Вьетнаме погибли и пропали без вести по меньшей мере 324 человека.