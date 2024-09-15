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Восемь человек погибли при наводнении в Европе, сообщают различные европейские издания. Ненастье бушует на территории Польши, Чехии, Австрии, Словакии, Венгрии и Румынии.

Так, пять человек погибли в результате наводнения на юге Румынии в Галаце, а всего в затронутых стихией населенных пунктах страны пострадали более 15 тысяч жителей. Об этом пишет Agerpress.

Также стало известно о гибели двух человек в Польше. О первой жертве сначала заявил премьер-министр Дональд Туск. Мужчина скончался в районе Клодзко. Также, пишет RMF FM, второе тело нашли в Бельско-Бяле.

Непогода нанесла сильный урон и Австрии, подчеркнул канцлер страны Карл Нехаммер на своей странице в соцсети X. Чуть ранее губернатор австрийской федеральной земли Нижняя Австрия Йоханна Микль-Ляйтнер сообщила о гибели пожарного в ходе паводка, вызванного непогодой.

Ранее во Вьетнаме погибли и пропали без вести по меньшей мере 324 человека в результате мощного паводка после тайфуна "Яги". Так, официально известно о гибели 179 человек, а еще 145 человек указаны как пропавшие без вести.

