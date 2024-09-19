Метеоролог Тишковец: климатическая осень придет в столичный регион 22 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 19 сентября в столичном регионе начнется понижение температуры, а с 22 сентября придет климатическая осень. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, в стратосфере над Северным полюсом сформировался циркумполярный вихрь, что означает смену летнего режима циркуляции атмосферы на зимний.

"Затянувшееся на 126 суток лето с сегодняшнего дня начинает медленно сваливаться по температурной глиссаде, устремившись в климатическое русло двойной осени, которая нагрянет в Центральную Россию уже в ближайшее воскресенье", – пояснил метеоролог.

В выходные, 21 и 22 сентября, в столичном регионе будет переменная облачность без осадков. В субботу днем температура поднимется до 19–21 градуса, а в воскресенье – не выше 13–15 градусов.

"В начале следующей недели холодное дыхание осени усилится. На фоне малооблачной погоды в предутренние часы показания минимальных термометров в городе понизятся до 1 градуса, в Подмосковье – до минус 1 градуса, днем – не выше 15 градусов", – добавил он.

Синоптик также сообщил, что наступит классическое бабье лето, которое продлится до конца следующей рабочей недели. Осенние холода и обложные дожди придут только в октябре, который будет на 1,5–2 градуса теплее нормы.

Между тем первые заморозки в Москве и Подмосковье ожидаются уже в выходные, 21 и 22 сентября. Синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что в область начинает проникать арктический воздух.

В столице идет последняя неделя летнего тепла. Днем температура воздуха будет подниматься до 15–20 градусов, а в конце недели будет варьироваться от 7 до 12 градусов.