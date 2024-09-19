Новости регионов: массовая драка со стрельбой произошла в Ярославской области

Массовая драка со стрельбой произошла в городе Тутаев в Ярославской области. Как пишут местные издания, сотрудники ОМОН и СОБР задержали от 15 до 20 человек. Сообщается, что виновниками стали жители Рыбинска, которые приехали в город на нескольких машинах, чтобы "решить с местными ряд вопросов". Однако разговор не случился, вмешались оперативники и всех увезли на допрос.

В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за обильных осадков. В августе там выпало несколько месячных норм осадков. Непогода нанесла ущерб на сумму свыше 280 миллионов рублей. Дожди уничтожили больше 17 тысяч гектаров посева. Власти сообщают, что режим ЧС позволит привлечь дополнительные ресурсы, чтобы ликвидировать последствия.

В Приморье рыбаки освободили из сетей детеныша кита-горбача. Животное обнаружили в неводе, который используют для ловли тихоокеанских лососей. Кит запустался в сетях, но не сильно, поэтому рыбаки смогли приподнять сеть. Это позволило малышу выбраться на свободу.

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