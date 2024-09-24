Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 13:15

Общество

Более 34 тысяч пар поженились в Москве летом 2024 года

Более 34 тысяч пар поженились в Москве летом 2024 года

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Эксперт оценил влияние изменений в политике Telegram на аудиторию площадки

"Атмосфера": 16 градусов ожидается в Москве вечером 24 сентября

Деятели культуры проводят открытые уроки для студентов и учеников профильных заведений

Цифровое удостоверение многодетности упростило покупку ж/д билетов для московских семей

Штраф за пропаганду чайлдфри в России может составить до 5 млн рублей для юрлиц

"Это Москва. Социальный блок": семейные центры

"Доктор 24": врач назвал симптомы заражения корью

Новости часа: до 2030 года доля нового подвижного состава метро увеличится до 95%

Минувшее лето стало рекордно свадебным для Москвы. В столице поженились более 34 тысяч пар. Москвичи заключали браки на станциях метро, телебашне, канатной дороге и даже в самолете во время рейса.

Выбрать необычное место для проведения церемонии возможно благодаря проекту "Новые адреса счастья". По словам пресс-секретаря управления ЗАГС Москвы Дарьи Калдаевой, выездная регистрация брака пользуется большой популярностью в столице. Только за лето на выездных площадках поженились более семи тысяч пар. Это больше, чем в прошлом году, уточнила она.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕвгения МирошкинаСтанислав КуликЯрослава Коценко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика