Более 34 тысяч пар поженились в Москве летом 2024 года

Минувшее лето стало рекордно свадебным для Москвы. В столице поженились более 34 тысяч пар. Москвичи заключали браки на станциях метро, телебашне, канатной дороге и даже в самолете во время рейса.

Выбрать необычное место для проведения церемонии возможно благодаря проекту "Новые адреса счастья". По словам пресс-секретаря управления ЗАГС Москвы Дарьи Калдаевой, выездная регистрация брака пользуется большой популярностью в столице. Только за лето на выездных площадках поженились более семи тысяч пар. Это больше, чем в прошлом году, уточнила она.

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