Правительство РФ поддержало два законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри

Правительство РФ поддержало сразу два законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри. Если их примут, то отказ от деторождения нельзя будет пропагандировать в Сети, СМИ и кино.

Концепцию закона о запрете пропаганды чайлдфри поддерживает не только правительство. В Госдуме говорят, что законопроект могут принять в течение двух недель. Все фракции единогласно поддержали инициативу и готовы проголосовать за новую редакцию.

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