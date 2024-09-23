Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября, 23:30

Политика

Правительство РФ поддержало два законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри

Правительство РФ поддержало два законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри

Новости часа: в Москве открылась новая трамвайная линия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 сентября

Новости часа: новая трамвайная линия связала шесть районов Москвы

Москвичей предупредили о заморозках в ночь на 24 сентября

Новости часа: новую трамвайную линию на улице Сергия Радонежского планируют продлить

23 сентября стало первым днем месяца с температурой ниже нормы в Москве

Правительство РФ поддержало два законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри

Минусовая температура ожидается в Москве в ночь на 24 сентября

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 23 сентября

Правительство РФ поддержало сразу два законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри. Если их примут, то отказ от деторождения нельзя будет пропагандировать в Сети, СМИ и кино.

Концепцию закона о запрете пропаганды чайлдфри поддерживает не только правительство. В Госдуме говорят, что законопроект могут принять в течение двух недель. Все фракции единогласно поддержали инициативу и готовы проголосовать за новую редакцию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществополитикавидеоДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика