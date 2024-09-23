Синоптик Вильфанд: понедельник станет первым в сентябре днем с температурой ниже нормы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Понедельник станет единственным днем в сентябре с температурой на 1–2 градуса ниже нормы. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, 23 сентября столбик термометра зафиксировал до 11–13 градусов. При этом в большинстве дней прошлой недели температурный фон находился в норме, в том числе в воскресенье, 22 сентября.

"Это значит, что не похолодало, а просто был период очень жаркой погоды в сентябре, мы разнежились, а на самом деле погода пришла к норме", – заявил синоптик.

Он также добавил, что прошедшая ночь в столице стала самой холодной в сентябре – столбики термометров опустились до двух градусов. По словам Вильфанда, до конца дня температура воздуха 23 сентября достигнет 15 градусов, однако ночью вновь похолодает до 4–6 градусов.

Заморозки до минус 4 градусов ожидаются в столичном регионе 24 и 25 сентября. Такая температура охватит весь Центральный федеральный округ – Тверскую, Ярославскую, Костромскую, Ивановскую, Владимирскую, Рязанскую, Калужскую, Смоленскую, Тамбовскую области, Москву и Подмосковье.

