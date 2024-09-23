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23 сентября, 17:15

Общество

Минусовая температура ожидается в Москве в ночь на 24 сентября

Минусовая температура ожидается в Москве в ночь на 24 сентября

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 23 сентября

23 сентября в Московском регионе стало первым днем в этом месяце с температурой ниже нормы

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В Москве из-за резкого похолодания действует экстренное предупреждение

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В Москве и области ожидаются заморозки 24 и 25 сентября

В Москве действует экстренное предупреждение из-за похолодания. В столице в ночь на 24 сентября воздух может охладиться до минус 4 градусов. Также в регионе уже зафиксировали заморозки.

В свою очередь, заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль" Андрей Костянов рассказал, что введение системы отопления в строй – это большой комплекс технологических и технических моментов, которые необходимо производить. Подготовка дома в среднем занимает 2,5 месяца, уточнил он.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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