Минусовая температура ожидается в Москве в ночь на 24 сентября

В Москве действует экстренное предупреждение из-за похолодания. В столице в ночь на 24 сентября воздух может охладиться до минус 4 градусов. Также в регионе уже зафиксировали заморозки.

В свою очередь, заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль" Андрей Костянов рассказал, что введение системы отопления в строй – это большой комплекс технологических и технических моментов, которые необходимо производить. Подготовка дома в среднем занимает 2,5 месяца, уточнил он.

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