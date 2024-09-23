Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября, 15:15

Общество

23 сентября в Московском регионе стало первым днем в этом месяце с температурой ниже нормы

23 сентября в Московском регионе стало первым днем в этом месяце с температурой ниже нормы

Стоматолог рассказала о пользе жевательной резинки как средства личной гигиены

Телеграм-каналы Дептранса и "Сортировочной" запустили совместный розыгрыш призов

В Москве из-за резкого похолодания действует экстренное предупреждение

Новости часа: началась реставрация фасадов и кровли здания биржи на Ильинке

Москвичей предупредили о заморозках в ближайшие дни

Более 40 тыс московских школьников будут учиться в предпрофессиональных классах

В Москве и области ожидаются заморозки 24 и 25 сентября

"Доктор 24": врач рассказала, о каких болезнях сигнализируют проблемы с кожей

"Атмосфера": до 17 градусов ожидается в Москве 23 сентября

Понедельник, 23 сентября, в Московском регионе стал первым днем в сентябре с температурой ниже нормы. Власти Подмосковья приняли решение с 29 сентября начать включать отопление в детских садах, школах и больницах. Об этом сообщили в министерстве энергетики.

В ночь на 23 сентября в некоторых районах области уже было до минус 4. По закону отопительный сезон стартует, когда в течение пяти дней среднесуточные показания термометров не превышают 8 градусов и ожидается дальнейшее похолодание. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика