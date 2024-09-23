23 сентября в Московском регионе стало первым днем в этом месяце с температурой ниже нормы

Понедельник, 23 сентября, в Московском регионе стал первым днем в сентябре с температурой ниже нормы. Власти Подмосковья приняли решение с 29 сентября начать включать отопление в детских садах, школах и больницах. Об этом сообщили в министерстве энергетики.

В ночь на 23 сентября в некоторых районах области уже было до минус 4. По закону отопительный сезон стартует, когда в течение пяти дней среднесуточные показания термометров не превышают 8 градусов и ожидается дальнейшее похолодание. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.