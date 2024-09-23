Ирина Болгар опубликовала фото с Дуровым и вызвала недоумение у пользователей Сети

Ирина Болгар, которая называет себя матерью троих детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, опубликовала фото с предпринимателем. Оно вызвало недоумение у пользователей Сети.

На кадрах женщина в черном платье сидит за столом с братьями Дуровыми и позирует на камеру. Мужчины в повседневной одежде смотрят в сторону. Под фото появились комментарии, что братья будто в смирительных рубашках. Некоторые даже предположили, что это фотошоп.

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