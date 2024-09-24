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24 сентября, 07:45

Общество

Аналитики заявили, что в Москве живут самые щедрые женихи

Аналитики заявили, что в Москве живут самые щедрые женихи

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Российские аналитики выяснили, что в Москве живут самые щедрые в стране женихи. Такие выводы сделаны на основе средних чеков на обручальные кольца в одном из ювелирных магазинов.

Так, в Москве предсвадебная покупка обходится примерно в 29 тысяч рублей. Далее в топе городов указаны Санкт-Петербург и Самара, где на кольцо готовы потратить 25 тысяч рублей. А замыкают рейтинг Казань и Воронеж – там средний чек составил примерно 23 тысячи рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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