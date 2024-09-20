"Мой район. Новости": в Москве отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19

В Москве отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что эпидситуация соответствует этому времени года, а штаммы вирусов, распространенные в других странах, практически не встречаются в столице. Самым распространенным видом коронавируса остается FLIRT. Чаще всего болезнь протекает легко и без осложнений.

Москвичам напоминают о необходимости своевременно привиться от гриппа. Стойкий иммунитет после процедуры вырабатывается примерно через 10–15 дней. Сделать прививку можно в городских поликлиниках или в мобильных пунктах у некоторых железнодорожных станций, метро и МЦК. Каждый год вакцины разрабатываются против тех штаммов, которые с наибольшей вероятностью будут циркулировать в сезоне. При этом они не содержат живого вируса и не приводят к заболеванию, отмечают в столичном департаменте здравоохранения.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".