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20 сентября, 08:25

Общество

"Мой район. Новости": в Москве отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19

"Мой район. Новости": в Москве отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19

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В Москве отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что эпидситуация соответствует этому времени года, а штаммы вирусов, распространенные в других странах, практически не встречаются в столице. Самым распространенным видом коронавируса остается FLIRT. Чаще всего болезнь протекает легко и без осложнений.

Москвичам напоминают о необходимости своевременно привиться от гриппа. Стойкий иммунитет после процедуры вырабатывается примерно через 10–15 дней. Сделать прививку можно в городских поликлиниках или в мобильных пунктах у некоторых железнодорожных станций, метро и МЦК. Каждый год вакцины разрабатываются против тех штаммов, которые с наибольшей вероятностью будут циркулировать в сезоне. При этом они не содержат живого вируса и не приводят к заболеванию, отмечают в столичном департаменте здравоохранения.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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