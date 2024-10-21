Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября, 15:15

Транспорт

В Москве начали работать новые выделенные полосы для общественного транспорта

В Москве начали работать новые выделенные полосы для общественного транспорта

Возобновилось прямое авиасообщение между Москвой и Ярославлем

Новости часа: началась проходка нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

"Поезд Деда Мороза" начнет путешествие по России 19 ноября

Собянин дал старт проходке нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

"Мой район. Новости": еще пять маршрутов речных электросудов запустят в Москве

"Поезд Деда Мороза" отправится в путешествие по России 19 ноября

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как проект "Чистое небо" преобразил Москву

Три грузовика столкнулись на Ленинградском шоссе

Новые выделенные полосы для общественного транспорта появились в Москве

В Москве начали работать новые выделенные полосы для общественного транспорта. Аварийность на них в среднем на 25% ниже, время в пути сокращается минимум вдвое. На данный момент в столице уже почти 500 километров выделенных полос.

Их ввели в центральной части города, на юго-востоке, северо-западе. Они появились на улицах Пресненский вал, Планерной, Нижегородской, дублерах Калужского шоссе, возле станции метро "Потапово", на пересечении улиц Атласова и Бианки и на новом участке трассы Солнцево–Бутово–Варшавское шоссе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоКсения ЧепенкоКсения Поликарпова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика