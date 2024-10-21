В Москве начали работать новые выделенные полосы для общественного транспорта. Аварийность на них в среднем на 25% ниже, время в пути сокращается минимум вдвое. На данный момент в столице уже почти 500 километров выделенных полос.

Их ввели в центральной части города, на юго-востоке, северо-западе. Они появились на улицах Пресненский вал, Планерной, Нижегородской, дублерах Калужского шоссе, возле станции метро "Потапово", на пересечении улиц Атласова и Бианки и на новом участке трассы Солнцево–Бутово–Варшавское шоссе.

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