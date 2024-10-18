В ближайшие три года протяженность линий московского метро увеличится на 28 километров

В ближайшие три года в Москве протяженность линий метро увеличится на 28 километров, откроется 12 новых станций, также появятся два электродепо. В частности, станция "Шелепиха" на Рублево-Архангельской линии станет первой в составе новой ветки, строительство которой будет осуществляться в два этапа.

На первом этапе планируется проложить участок протяженностью около 12 километров, на котором будут расположены 6 станций. Затем ветку продлят еще на 6 километров, и на этом участке разместятся две станции – "Ильинская" и "Рублево-Архангельское".

Также планируется строительство Бирюлевской линии, которая обеспечит транспортом 600 тысяч жителей семи районов Москвы.

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