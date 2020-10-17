Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Удобный сервис оплаты проезда по биометрии работает в московском транспорте уже 3 года. Каждый рабочий день по биометрии совершают более 160 тысяч проходов в метро, МЦК и на других видах транспорта. В сервисе уже зарегистрировались около 375 тысяч пользователей, к системе подключили более 1,1 тысячи турникетов.

"Московский транспорт – один из самых технологичных в мире. Согласно принятой мэром Москвы Сергеем Собяниным программе развития Транспортного комплекса до 2030 года, искусственный интеллект будет еще больше интегрирован в наши сервисы. За счет нейросетей поездки пассажиров станут еще комфортнее, а дороги – безопаснее для водителей", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Более 1 миллиона поездок на электросудах совершено с начала года, в частности на втором маршруте ЗИЛ – Печатники – более 350 тысяч. Новыми причалами, открытыми в сентябре, пассажиры воспользовались уже более 17 тысяч раз.