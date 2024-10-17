Столичные реставраторы восстановили уникальный метровагон 1927 года

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Реставраторы восстановили уникальный метровагон 1927 года, который эксплуатировался в столичном метро, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Специалисты завершили работу по восстановлению интерьера единственного в мире сохранившегося метровагона типа В восьмидверной модификации. Увидеть экспонат можно будет в постоянной экспозиции Музея транспорта", – сказал заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Всего подобных вагонов заводом "Буш" было выпущено около 120 штук. Сначала он работал на линии С Берлинского метрополитена, а в мае 1945 года оказался затопленным в тоннеле. По окончании войны он поступил на работу в московское метро. Служба вагона закончилась в 1968 году, когда его отправили на запасные пути, где использовали как хозяйственное помещение, сказала директор музея Оксана Бондаренко.

Поэтому интерьер вагона пришлось восстанавливать по сохранившейся в архивах документации, фотографиям и другим деталям. Так, осветительные приборы восстановили по единственному уцелевшему оригинальному плафону, так же как и недостающие ручки и светильники.

Специалистам пришлось восстановить пол, деревянные элементы, крышу, внешнюю обшивку вагона и создать заново вагонные тележки. В ходе работы нашли много артефактов, включая таблички и схему берлинского метро.

Впереди у реставраторов восстановление кабины машиниста, перегородки и стекол фонаря, расположенного на крыше. Сейчас уникальный вагон уже находится в экспозиции Музея транспорта Москвы, где станет частью постоянной выставки.

В целом в 2024 году реставраторы музея планируют отремонтировать 13 экспонатов, включая трамвайные вагоны 1948-го и 1920-х годов. В их число также войдут автобусы, вагоны метро и легковые авто.

