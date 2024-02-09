Москва закупила более 330 вагонов в метро и МЦД в 2023 году при помощи кредитов

Фото: пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города Москвы

Городские власти смогли закупить более 190 вагонов для Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена и 143 вагона для Московских центральных диаметров (МЦД) в 2023 году в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов. Об этом сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

"Средства выделяются на срок до 15 лет по льготной ставке – 3% годовых. Инфраструктурные бюджетные кредиты являются эффективным инструментом поддержки регионов", – объяснил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, власти Москвы используют эти кредиты на обновление подвижного состава МЦД и метро. На эти цели в прошлом году было израсходовано 40,6 миллиарда рублей, указал Ефимов. В результате столица полностью закрыла годовой лимит средств, отметил он.

При этом общий объем одобренных городу средств по подобному кредитованию составляет 106,7 миллиарда рублей, заключили в пресс-службе департамента экономической политики и развития столицы.

Ранее в столичном Дептрансе заявили о комплектации современными поездами "Москва-2020" Калужско-Рижской линии и БКЛ. На первой до 2018 года ходили метровагоны только прошлых моделей, уточнял ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.



По данным ведомства, новые инновационные и комфортные составы также должны появиться и на Замоскворецкой линии метро. Это должно произойти уже в ближайшие месяцы, рассказывали в Дептрансе.

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