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03 октября, 10:15

Транспорт

"Мой район. Новости": проезд на столичных электросудах подешевел из-за "зимних" тарифов

"Мой район. Новости": проезд на столичных электросудах подешевел из-за "зимних" тарифов

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Проезд на столичных электросудах по Москве-реке подешевел. С октября начали действовать "зимние" тарифы.

Так, по карте "Тройка" и биометрии одна поездка теперь стоит 100 рублей в будни и 130 рублей – в праздничные и выходные дни. При оплате банковской картой и через систему быстрых платежей стоимость билета составляет 120 рублей в рабочие дни и 150 рублей – в выходные и праздники.

Бесплатно речным трамваем могут воспользоваться дети до семи лет в сопровождении взрослого и владельцы безлимитных билетов "Единый".

Причалы и электросуда оборудованы системами отопления. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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