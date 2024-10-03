"Мой район. Новости": проезд на столичных электросудах подешевел из-за "зимних" тарифов

Проезд на столичных электросудах по Москве-реке подешевел. С октября начали действовать "зимние" тарифы.

Так, по карте "Тройка" и биометрии одна поездка теперь стоит 100 рублей в будни и 130 рублей – в праздничные и выходные дни. При оплате банковской картой и через систему быстрых платежей стоимость билета составляет 120 рублей в рабочие дни и 150 рублей – в выходные и праздники.

Бесплатно речным трамваем могут воспользоваться дети до семи лет в сопровождении взрослого и владельцы безлимитных билетов "Единый".

Причалы и электросуда оборудованы системами отопления. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

