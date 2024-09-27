На пяти улицах Москвы будет введен динамический тариф на парковку

В Москве прошло тестирование динамического тарифа на парковку. Столичные водители смогли более 100 раз припарковать свои машины в центре города бесплатно.

Теперь систему запустят в рамках пилотного проекта для всех автомобилистов на пяти улицах. Стоимость парковки будет варьироваться от 0 до 800 рублей. Принцип системы в том, что по мере освобождения мест на парковке цена на нее снижается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.