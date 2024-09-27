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27 сентября, 23:15

Транспорт

На пяти улицах Москвы будет введен динамический тариф на парковку

На пяти улицах Москвы будет введен динамический тариф на парковку

Стоимость парковки изменится на ряде улиц Москвы с 1 ноября

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Цена за парковку на 5 улицах Москвы будет рассчитываться по динамическому тарифу

В Москве прошло тестирование динамического тарифа на парковку. Столичные водители смогли более 100 раз припарковать свои машины в центре города бесплатно.

Теперь систему запустят в рамках пилотного проекта для всех автомобилистов на пяти улицах. Стоимость парковки будет варьироваться от 0 до 800 рублей. Принцип системы в том, что по мере освобождения мест на парковке цена на нее снижается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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