Цена за парковку на 5 улицах Москвы будет рассчитываться по динамическому тарифу

Пилотный проект динамического тарифа станет доступен для всех автомобилистов Москвы с 1 ноября. Таким образом, цена парковки может варьироваться от 0 до 800 рублей. Принцип системы в том, что по мере освобождения мест на парковке цена на нее снижается.

Как рассказал пресс-секретарь "Московского паркинга" Филипп Конюхов, благодаря динамическому тарифу водители смогут заранее продумывать свой маршрут, зная предполагаемую стоимость парковки. Также это повлияет на то, как загружаются парковочные места, и перераспределит потоки автомобилей, которые приезжают на городские парковки, добавил он.

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