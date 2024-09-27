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27 сентября, 14:15

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Собянин: Москва сохранила энергоэффективность при росте объема инфраструктуры

Собянин: Москва сохранила энергоэффективность при росте объема инфраструктуры

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Москва сохранила энергоэффективность при росте объема недвижимости и инфраструктуры. Об этом рассказал Сергей Собянин на международном форуме "Российская энергетическая неделя".

По словам мэра столицы, город за последние годы стал больше на 30% с точки зрения увеличения количества домов, зданий, офисов и других объектов. При этом потребление электроэнергии выросло меньше, чем на 2%. Это стало возможно благодаря масштабному обновлению сетей и реконструкции ТЭЦ, ликвидации десятков неэффективных котельных. Также в столице активно применяют энергосберегающие технологии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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