Расписание движения поездов на МЦД-3 изменится 28 и 29 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Расписание движения поездов изменится на третьем Московском центральном диаметре (МЦД-3) 28 и 29 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"В выходные продолжается изменение расписания движения на МЦД-3 и до вокзалов", – отметило ведомство.

На станции Митьково, на Ленинградском и Казанском направлениях будет частично увеличен интервал движения до 15–20 минут и изменено время отправления последних электричек.

Поезда дальнего пригорода на Казанском направлении частично отменят, некоторые составы проследуют укороченными маршрутами и с изменением остановок.

Между тем расписание ряда поездов на МЦД-1 временно изменено из-за модернизации инфраструктуры до 29 сентября. На Белорусском направлении часть поездов дальнего пригорода МЦД-1 приходит на 14-й – 15-й пути вместо 1-го – 5-го. Некоторые из них отменены, а другие следуют по укороченным маршрутам от и до Филей.

За лето 2024 года пассажиры МЦД совершили более 103 миллионов поездок, что почти на 20% больше такого же периода 2023 года. Железнодорожный транспорт стал популярнее в том числе благодаря запуску третьего и четвертого диаметров.

