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26 сентября, 14:15

Транспорт

Пассажиры проехали по МЦД 103 млн раз за лето 2024 года

Пассажиры проехали по МЦД 103 млн раз за лето 2024 года

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Пассажиры воспользовались МЦД около 103 млн раз за лето 2024 года

Пассажиры за лето 2024 года 103 миллиона раз проехали по Московским центральным диаметрам (МЦД). Это на 20% больше, чем годом ранее.

Советник заммэра по вопросам транспорта Юлия Темникова отметила, что с коллегами из РЖД продолжается улучшение работы МЦД-4. Четвертый диаметр стал новым сквозным маршрутом, который прошел через город с запада на восток. Еще одна особенность МЦД-4 – наибольшее количество пересадочных станций. Сейчас их 17, а в будущем будет 19, добавила Темникова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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