Вскрытие тыквы весом 389 кг пройдет в "Аптекарском огороде" Москвы

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" 6 октября состоится вскрытие гигантской тыквы весом 389 килограммов, рассказали в пресс-службе ботсада.

Как отмечается в сообщении, мероприятие пройдет в последний день выставки "Гигантский урожай России".

Вскрытие тыквы начнется в 15:00 у выставочной оранжереи. Ломти будут раздавать посетителям, но их количество ограниченно, уточнили в "Аптекарском огороде".

По словам хозяина тыквы, он высадил ее в грунт в начале мая, в пик роста она набирала до 15 килограммов в день.

Между тем самой большой тыквой России стал плод весом 818 килограммов от москвича Александра Чусова. Экспериментами в выращивании гигантских плодов мужчина занимается уже около 8 лет. С первого раза ему удалось вырастить тыкву весом более 400 килограммов.