Расписание поездов Белорусского и Савеловского направлений изменится с 27 по 30 сентября

Расписание поездов Белорусского и Савеловского направлений МЖД, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов, изменится с 27 по 30 сентября.

Так, движение на участке Москва-Пассажирская – Смоленская – Фили будет организовано по соседним путям. У некоторых рейсов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок. Помимо этого, ряд составов проследует по укороченному маршруту, в том числе Усовского направления. А у поездов "Ласточка", курсирующих между Москвой и Смоленском, изменится время отправления и прибытия.

Ограничения связаны с техническими работами на станции Москва-Пассажирская – Смоленская. Их будут проводить с 20:20 27 сентября до 04:00 30 сентября.

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