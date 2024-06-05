Мосгордума приняла закон о штрафах за неоплату проезда по платным трассам

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Мосгордума приняла закон о штрафах за неоплату проезда по платным автодорогам. Решение было принято во время заседания столичного парламента, передает Агентство "Москва".

Вице-спикер МГД Степан Орлов объяснил, что ранее в КоАП внесли норму, связанную с неоплатой проезда по платным трассам. Сейчас эти штрафы действуют, они одинаковые для всех российских регионов. Тем не менее был принят федеральный закон, оставлен состав правонарушения, связанный только с неоплатой проезда на дорогах федерального значения, добавил он.

Орлов уточнил, что изменения в федеральный КоАП вступят в силу 1 сентября. Поэтому для введения соответствующих штрафов по столичным платным дорогам необходимо принятие регионального законодательного акта, указал вице-спикер МГД.

По его словам, для граждан предлагаются штрафы в размере трех тысяч рублей, для юрлиц – 10 тысяч рублей. Для физлиц, которые управляют грузовиком или автобусом и не оплатили проезд по платной дороге, подразумевается штраф в размере пяти тысяч рублей, для юрлиц – 15 тысяч рублей.

Депутат подчеркнул, что на эти нарушения будет распространена норма об освобождении от ответственности для тех, кто внес оплату не позднее 20 дней со дня получения постановления о правонарушении. Также к административной ответственности нельзя будет привлечь за второй и последующий случаи нарушения в течение суток, если это зафиксировано средствами фото- и видеосъемки, сказал Орлов.

Он напомнил, что сейчас в Москве есть две платные дороги – это проспект Багратиона и МСД. При этом по последнему жители с московскими и подмосковными номерами, такси и наземный транспорт могут проехать бесплатно.

В начале марта сообщалось, что граждане уже 3,8 миллиона раз проехали по проспекту Багратиона с момента запуска движения. Дорога соединила деловой центр "Москва-Сити" и Молодогвардейскую транспортную развязку на МКАД, тем самым разгрузив Кутузовский проспект и Можайское шоссе.