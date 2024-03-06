Жители Москвы и области проехали по проспекту Багратиона 3,8 млн раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители Москвы и Подмосковья проехали по проспекту Багратиона 3,8 миллиона раз с момента запуска движения. Дорога соединила деловой центр "Москва-Сити" и Молодогвардейскую транспортную развязку на МКАД, тем самым разгрузив Кутузовский проспект и Можайское шоссе. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что магистраль была открыта 9 сентября прошлого года, она стала самой крупной концессией столицы: инвестиции в проект составили порядка 68 миллиардов рублей. Новая дорога позволила сократить время в пути от МКАД до "Москва-Сити" в три раза – с 45 до 15 минут, сказал Ефимов и добавил, что средний суточный трафик сейчас составляет около 21,3 тысячи проездов.

Отмечается, что шестиполосная магистраль разгрузила не только Кутузовский проспект и Можайское шоссе, но и проспект Маршала Жукова и Звенигородское шоссе. В ходе строительства рабочие построили мост через Москву-реку, эстакады и путепроводы на пересечении МКАД, эстакаду МКАД – Рабочий поселок и Рублевскую эстакаду.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что с запуском проспекта Багратиона изменилась схема движения в районе "Москва-Сити", что помогло разгрузить Кутузовский проспект и исключить транзитный трафик около делового центра. Скорость общего автомобильного потока вокруг делового центра выросла на 6%, заключил он.

В свою очередь, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский указал, что правительство города в декабре 2014 года заключило концессионное соглашение на создание проспекта Багратиона. Суммарно Москва уже подписала семь концессий в областях образования, здравоохранения, автодорожного строительства, ЖКХ и гостиничного бизнеса. Лишь в прошлом году инвестиции в проекты государственно-частного партнерства составили порядка 25 миллиардов рублей, подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что водители свыше 260 тысяч раз оплатили проезд по проспекту Багратиона через приложение "Парковки Москвы". В нем автомобилисты могут оплатить не только стоянки, но и проезд по платным дорогам.

Проезд по проспекту Багратиона можно оплатить двумя новыми способами