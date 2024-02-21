Бесплатный проезд для беспилотных грузовиков по М-11 введен до конца 2024 года

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Бесплатный проезд для беспилотных грузовиков по трассе М-11 "Нева" будет действовать до конца текущего года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на презентацию замминистра транспорта РФ Дмитрия Баканова, представленную во время пленарной сессии форума-выставки "Россия" на ВДНХ в Москве.

"С 19 января до конца года введен бесплатный проезд для ВАТС по М-11", – говорится в презентации.

Ранее сообщалось, что кабмин РФ продлил на 2024 год бесплатный проезд для физлиц, использующих электромобили, по платным участкам федеральных автомобильных дорог. Льгота предоставляется в рамках федпроекта "Электроавтомобиль и водородный автомобиль".

Бесплатный проезд на электромобиле доступен на платных участках трасс М-1, М-3, М-4, М-11, М-12, участке с 15-го по 58-й километр трассы М-11, Северном обходе Одинцова и ЦКАД.

Проезд по платным трассам в РФ останется бесплатным для водителей электрокаров