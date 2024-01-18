Бесплатный проезд по платным участкам дорог для электромобилей продлили на 2024 год

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Российский кабмин продлил на 2024 год бесплатный проезд для физических лиц, которые используют электромобили, по платным участкам федеральных автомобильных дорог. Льготу предоставляют в рамках федерального проекта "Электроавтомобиль и водородный автомобиль", его куратор – первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.

По его словам, данный эксперимент, начатый в прошлом году, оказался успешным. Льготой воспользовались примерно 5 тысяч автомобилистов, совершивших около 315 тысяч проездов. Льгота возобновит действие с 19 января, уточнил он.

Льгота распространяется на платные участки автодорог М-1, М-3, М-4, М-11, М-12, участок с 15-го по 58-й километр трассы М-11, Северный обход Одинцова, ЦКАД.

В 2023 году мера была одним из стимулов для приобретения электромобиля. В среднем прирост их количества в регионах, которые прилегают к платным участкам федеральных дорог, составил 70%, в остальных регионах – 40%.

Помимо этого, мера позволила в два раза увеличить загрузки зарядных станций, повысить интерес бизнеса к развитию зарядной инфраструктуры на платных магистралях.

Столичные власти делают ставку на развитие электрического транспорта, отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что кластер электромобилестроения появился в Москве в 2022 году. В него вошли 58 участников, в том числе 31 компания из особой экономической зоны "Технополис "Москва".

Проекты кластера помогают разработке новых технологий, дальнейшему импортозамещению в отрасли, увеличению производства, заявил Ефимов. Он также добавил, что в 2023 году был подписан офсетный контракт, предусматривающий строительство в ТиНАО завода по выпуску литийионных аккумуляторов для электротранспорта.

Уточняется, что начало производства и выход на проектные мощности планируются в 2025–2026 годах.

Между тем на Московском автомобильном заводе "Москвич" считают, что такие меры выгодно отличают владельцев электромобилей от тех, кто приобрел машину с обычным ДВС.

На предприятии подчеркнули, что поддерживают инициативу. Бесплатный проезд по платным дорогам является одной из льгот, которую государство предлагает для более массового внедрения электромобилей, подчеркнули там. "Москвич" уверен, что льгота будет будет стимулировать не только производителей, но и покупателей.

Ранее стало известно, что более 210 тысяч раз за 2023 год москвичи воспользовались станциями для зарядки электротранспорта. Это почти в 3 раза больше, чем за 2022 год.

До этого отмечалось, что к 2030 году около 10% столичных водителей пересядут на электромобили. Чтобы прогноз стал реальностью, в городе начали развивать инфраструктуру – на улицах появляются новые зарядные станции. Их станет больше рядом с московскими офисами и торговыми центрами.

Установку зарядок для электромобилей возле новостроек могут сделать обязательной в столице