Более 210 тыс раз москвичи зарядили авто на станциях проекта "Энергия Москвы" в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 210 тысяч раз за 2023 год москвичи воспользовались станциями для зарядки электротранспорта. Это почти в 3 раза больше, чем за 2022 год. Об этом сообщили в Дептрансе Москвы.

Сообщается, что общее потребление электроэнергии в 2023 году составило более 4,5 гигаватт-час. Для сравнения, это хватило бы на то, чтобы обычная новогодняя гирлянда горел бы почти 78 тысяч лет.

"С 2019 года мы развиваем программу "Энергия Москвы", чтобы городской транспорт стал "зеленым", а вы начали выбирать электрические машины", – отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В Москве владельцы электромобилей получают несколько значимых преимуществ: бесплатную парковку на территории всего города, отсутствие транспортного налога и бесплатная зарядка на специально оборудованных зарядных станциях.



Как подчеркнул Ликсутов, в будущем планируется устанавливать по 300 зарядных станций нового формата ежегодно. Они будут размечаться с учетом потребностей жителей города.

Ранее сообщалось, что к 2030 году около 10% столичных водителей пересядут на электромобили. Чтобы прогноз стал реальностью, в городе начали развивать инфраструктуру – на улицах появляются новые зарядные станции. Их станет больше рядом с московскими офисами и торговыми центрами.